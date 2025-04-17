Президент прибыл в город? Жители Актау сообщают о кортеже

Жители Актау заметили на автодорогах областного центра кортеж и большое скопление полицейских, сообщает Lada.kz.
Кортеж из более чем десятка служебных автомобилей, сопровождаемый полицейскими, был замечен сегодня, 17 апреля, около 13:30 часов, на автодороге между 30 и 33 микрорайонами.
Местные водители сообщают о частичном перекрытии дорог.
Жители предполагают, что в город прибыл глава государства Касым-Жомарт Токаев.
Официальных подтверждений от Акорды, а также от городской и областных администраций пока нет.
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