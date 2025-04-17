Президент прибыл в город? Жители Актау сообщают о кортеже

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Кортеж из более чем десятка служебных автомобилей, сопровождаемый полицейскими, был замечен сегодня, 17 апреля, около 13:30 часов, на автодороге между 30 и 33 микрорайонами.

Местные водители сообщают о частичном перекрытии дорог.

Жители предполагают, что в город прибыл глава государства Касым-Жомарт Токаев.

Официальных подтверждений от Акорды, а также от городской и областных администраций пока нет.