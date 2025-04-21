Казахская борзая представлена на выставке собак в Актау

В областном центре провели выставку собак, которая стала одной из первых для казахской тазы. Участие в смотре позволит владельцем национальной породы получить официальные документы и заняться дальнейшим разведением, передает Lada.kz .

На выставке. Фото: Ольга Ярославская/Lada.kz

В областном центре состоялась национальная выставка собак, организованная центром кинологии и фелинологии «Сириус». В солнечный воскресный день на площадке собрались 89 представителей самых разнообразных пород со всех уголков региона, а также из других областей Казахстана.

В их числе и 23 тазы. Мероприятие уникально тем, что это первая профессиональная выставка казахской борзой, участие в которой позволит оформить официальные документы на эту породу.

Сегодня собаки породы казахская тазы проходят экспертизу для возможности получения документов системы Союза кинологов Казахстана и FCI. При получении отличной оценки им предстоит комиссия в Астане, куда для принятия решения будут отправлять документы, фотографии, подтверждающие участие в выставке. Если собака соответствует международному стандарту FCI породы казахский тазы, ей выдадут документы регистрации родословной. Так эти собаки станут официальными родоначальниками своего рода.

Ханшайым впервые выходит в свет. Для «Принцессы» такое скопление людей и сородичей в новинку, и поначалу она немного стеснялась. Но потом собралась, показала хорошее движение и получила высшую оценку - «Большая перспектива».

«Помимо тазы у нас участвуют собаки практически всех групп FCI (Международной кинологической федерации). Открывала выставку девятая группа. Это самые маленькие собаки: чихуахуа, пудели, тойтерьеры, мопсы, французские бульдоги и другие. У нас были среднеазиатские и немецкие овчарки, шпицы, корги. Большое разнообразие, перечислять можно весь день», - рассказала один из организаторов выставки Катерина.

Экстерьер, поведение, движение четвероногих друзей человека определяла эксперт международной категории, член Союза кинологов Казахстана из Уральска Татьяна Кальянова. Она оценила перспективу разведения казахской борзой.

А эта участница пока единственный на этой выставке представитель породы тазы с официальными документами

«Мне очень понравились участники, некоторые собаки высочайшего класса. Они не только красивые в экстерьерном плане, но еще и рабочие собаки. Идеальное сочетание – борзая в руках профессионального охотника. Собака занимается своим родным делом и не теряет характер. Если заводчик уделяет должное внимание своим питомцам, то мы видим великолепный результат. У тазы великолепные перспективы, все зависит только от заводчиков, которые занимаются этой собакой. Если уделят достаточно серьезное внимание именно качеству своего поголовья, они добьются великолепных результатов», - поделилась впечатлениями эксперт.

Днем ранее, 19 апреля, прошли экзамены по дрессировке. Питомцы прошли испытания и заслужили хорошую оценку эксперта. Лучшие результаты показала представитель породы мопс. Также собаки сдавали тест социальной адаптации. Продемонстрировали поведение в общественных местах. Это тестирование обязательно к сдаче для каждой породной собаки.

Некоторые домашние питомцы очень похожи на своих хозяев.

Эксперт и судья Татьяна Кальянова выразила удовлетворение тем, что всепородная выставка собрала столько заинтересованных людей, которые вкладывают душу в животных. Ведь собаководство - это не прибыльный бизнес, а хобби, причем дорогостоящее.