У акимата «под носом»: выбоины на дорогах просят отремонтировать жители Актау

Существенные неудобства для местных автовладельцев создают многочисленные ямы на дороге за городским акиматом, а также по периметру 4 микрорайона. Люди просят привести участки в порядок, сообщает Lada.kz.
Местные водители жалуются на неудовлетворительное состояние дороги сразу за зданием городской администрации.
Аналогичная ситуация на каждом въезде и выезде в 4 микрорайоне.
Автовладельцы также просят обратить внимание властей на проезжую часть у сквера Тараса Шевченко.
Комментарий корреспонденту Lada.kz предоставили в Актауском городском отделе пассажирского транспорта и автомобильных дорог.
Разработана сметная документация по проведению среднего ремонта данной дороги и выделены средства. В настоящее время готовятся документы на проведение конкурса по определению подрядной организации, - заверили чиновники.
При среднем ремонте, заявили в акимате, верхний слой дороги полностью обновляется.
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