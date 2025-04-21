Продолжится ли в Актау углубление водозаборного канала?

Власти рассказали, намерены ли в Актау и далее продолжать дноуглубительные работы в водозаборном канале, передает Lada.kz .

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В Актауском городском отделе строительства сообщили, что первый этап дноуглубительных работ завершен. Предстоит вторая стадия, но пока неизвестно, когда она начнется.

В целом проект готов. Ожидаются средства. После решения этого вопроса строительные работы продолжатся, - заявили чиновники.

Напомним, между акиматом Актау и подрядной организацией был заключен договор по дноуглублению водзаборного канала ТОО «МАЭК». Общая протяженность выполняемых работ составляет около 560 метров, а ширина – в среднем 20 метров.

Сам же канал необходимо углубить до 3 метров. В рамках контракта нужно разработать 23 515 м³ грунта.