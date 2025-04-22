Проводимые у здания акимата работы заинтересовали жителей Актау

Жители Актау заметили, что на недавно реконструированной площади у здания городского акимата снова проводятся ремонтные работы. В администрации прокомментировали ситуацию, передает Lada.kz .

Фото автора

У здания Актауского городского акимата на протяжении нескольких дней проводятся ремонтные работы. Мероприятия заинтересовали горожан.

Площадь перед акиматом ремонтировали совсем недавно, а теперь снова ведутся какие-то работы. Неужели опять все перекопают и создадут неудобства при передвижении? Или это некий новый проект?, - задается вопросом жительница Актау Алма.

Корреспондент Lada.kz побывал на месте событий. Так, на территории площади вскапывали растения, а также проводили ремонт клумб.

Заведующий сектором Актауского городского отдела жилищно-коммунального хозяйства Айдар Бисенов прокомментировал ситуацию.

На территории у здания акимата проводятся работы по ремонту облицовки подпорных стен клумб. Также на участке установят 10 новых урн и скамейки. Никаких дополнительных средств из бюджета на это выделено не было, - сообщил Айдар Бисенов.

Напомним, благоустройство площади провели в 2024 году. Предварительно горожанам был представлен красочный эскиз с большим количеством растений, фонтанами и зонами отдыха. Однако реализация проекта разительно отличалась от задуманного. Обстоятельство расстроило жителей Актау. К слову, работы, которые неоднократно приостанавливались, велись за счет спонсорских средств.