Повестку спустя 10 лет службы получил 35-летний житель Актау

Мужчина, отслуживший с отличием и получивший звание младшего сержанта, спустя 10 лет снова получил повестку. Сложившиеся обстоятельства одновременно встревожили и удивили жителя Актау, сообщает Lada.kz .

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Местный житель Олег (имя изменено – прим. авт.) прошел срочную службу в 2015 году в пограничных войсках в Алматинской области. Был отличником и дослужился до звания младшего сержанта. Он не ожидал, что ему поступит повестка с требованием явиться в управление по делам обороны города по вопросу участия в воинских сборах. Мужчина задался вопросом: неужели его снова призывают на службу в 35 лет?

В ведомстве пояснили, что, согласно статье 33 Закона РК «О воинской службе и статусе военнослужащих», военнообязанные граждане могут быть призваны на учебные, поверочные и специальные сборы, а также привлекаться к занятиям по военной подготовке. Уклонение от участия грозит административной ответственностью – штрафом в размере 5 МРП (19 660 тенге).

Важно, что за военнообязанными на период сборов сохраняется место работы и занимаемая должность. Также выплачивается средняя заработная плата, а неработающим компенсируют участие в сборах в размере минимальной зарплаты за счет государства.

Как стало известно, мероприятия пройдут в течение 11 дней на территории областной специализированной школы-интерната-колледжа для одаренных в спорте детей, расположенной после базы отдыха «Золотое солнышко». В них примут участие 200 человек. Все участники обеспечены формой и питанием.