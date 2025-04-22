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22.04.2025, 18:52

Повестку спустя 10 лет службы получил 35-летний житель Актау

Общество 0 3 164 Сергей Кораблев

Мужчина, отслуживший с отличием и получивший звание младшего сержанта, спустя 10 лет снова получил повестку. Сложившиеся обстоятельства одновременно встревожили и удивили жителя Актау, сообщает Lada.kz.

Фото автора
Фото автора

Местный житель Олег (имя изменено – прим. авт.) прошел срочную службу в 2015 году в пограничных войсках в Алматинской области. Был отличником и дослужился до звания младшего сержанта. Он не ожидал, что ему поступит повестка с требованием явиться в управление по делам обороны города по вопросу участия в воинских сборах. Мужчина задался вопросом: неужели его снова призывают на службу в 35 лет?

В ведомстве пояснили, что, согласно статье 33 Закона РК «О воинской службе и статусе военнослужащих», военнообязанные граждане могут быть призваны на учебные, поверочные и специальные сборы, а также привлекаться к занятиям по военной подготовке. Уклонение от участия грозит административной ответственностью – штрафом в размере 5 МРП (19 660 тенге).

Важно, что за военнообязанными на период сборов сохраняется место работы и занимаемая должность. Также выплачивается средняя заработная плата, а неработающим компенсируют участие в сборах в размере минимальной зарплаты за счет государства.

Как стало известно, мероприятия пройдут в течение 11 дней на территории областной специализированной школы-интерната-колледжа для одаренных в спорте детей, расположенной после базы отдыха «Золотое солнышко». В них примут участие 200 человек. Все участники обеспечены формой и питанием.

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Комментарии

2 комментарий(ев)
Aqtau_2023
Aqtau_2023
Главные слова в этой статье, это ШТРАФ.
23.04.2025, 03:21
fox1167
fox1167
"в пограничных войсках"------Нет сейчас пограничных войск! Есть погранслужба РК
22.04.2025, 14:12
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