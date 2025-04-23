Жителей Актау приглашают на субботник «Экодень у моря»

В Актау 26 апреля пройдёт необычный субботник на побережье. Как обещают организаторы, участники не только помогут очистить территорию, но и узнают много интересного о природе родного края. Об этом сообщили в неправительственном учреждении «Эко Мангистау», передает Lada.kz.
В честь 25-летия НПУ «Эко Мангистау» организует субботник на городской набережной. Принять участие в экологической акции могут все желающие.
Присоединяйтесь к необычному субботнику на побережье! Вместе мы не только сделаем наш берег чище, но и узнаем много нового о природе родного края. Во время уборки жителей ждет экскурсия от орнитолога-биолога Василия Бастаева. В рамках экскурсии мы увидим, каких птиц можно встретить на побережье и в море, как их распознать, являются они мигрирующими или постоянно обитают в черте города, - говорится в сообщении организаторов.
Сбор 26 апреля в 11:00 на берегу моря, возле ресторана «Тофу». Всем участникам будут предоставлены мешки и перчатки.
Ранее жители Актау самостоятельно выходили на субботник.
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