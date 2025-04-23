Жителей Актау приглашают на субботник «Экодень у моря»

В честь 25-летия НПУ «Эко Мангистау» организует субботник на городской набережной. Принять участие в экологической акции могут все желающие.

Присоединяйтесь к необычному субботнику на побережье! Вместе мы не только сделаем наш берег чище, но и узнаем много нового о природе родного края. Во время уборки жителей ждет экскурсия от орнитолога-биолога Василия Бастаева. В рамках экскурсии мы увидим, каких птиц можно встретить на побережье и в море, как их распознать, являются они мигрирующими или постоянно обитают в черте города, - говорится в сообщении организаторов.