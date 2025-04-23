Без вести пропавшего мужчину разыскивают в Актау

Житель Актау Мурат Турсунгалиев вышел из дома 14 апреля. С тех пор о нем ничего неизвестно. Родственники просят откликнуться тех, кто знает о его местонахождении, передает Lada.kz .

Фото родствеников пропавшего мужчины

Житель Актау - 48-летний Мурат Турсунгалиев вышел из дома 14 апреля в микрорайоне "Шыгыс-2" в 17:30 и пропал. Его местонахождение неизвестно до текущего момента.

Написали заявление в полицию о пропаже. Хотим также обратиться к гражданам: если вы видели Мурата, пожалуйста, свяжитесь с нами, - говорит жена пропавшего.

В полиции региона сообщили, что работы по установлению местонахождения мужчины ещё ведутся.

Те, кто знают о его местонахождении, могут связаться по номерам: 8 747 230 00 04; 8 775 855 73 03; 8 775 915 40 32; 47-48-10 или 102.