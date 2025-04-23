Как развивается газовая отрасль в Казахстане

На заседании Правительства под председательством Премьер-министра Республики Казахстан Олжаса Бектенова рассмотрен вопрос развития и цифровизации газовой отрасли. Министр энергетики Ерлан Аккенженов рассказал об основных показателях, передает Lada.kz со ссылкой на Primeminister.kz.

Фото Telegram-канал Правительства РК

Рост добычи газа

Министр энергетики РК Ерлан Аккенженов рассказал, что добыча газа по итогам 2024 года составила 59 млрд м3. План добычи на 2025 год составляет 62,8 млрд м3. Добыча газа за I квартал 2025 года составила 17,2 млрд м3.

Основной прирост добычи газа предусматривается за счет крупных месторождений Карачаганак, Тенгиз и Кашаган.

Объем производства товарного газа за 2024 год составил 28,7 млрд м3. План производства на 2025 год составляет 29,4 млрд м3. За I квартал 2025 года произведено 7,3 млрд м3, — отметил Ерлан Аккенженов.

Ерлан Аккенженов подчеркнул, что на потребности внутреннего рынка в 2024 году было поставлено 21,2 млрд м3. Прогнозный объем потребления на 2025 год составляет порядка 21,3 млрд м3.

За 2024 год объем производства сжиженного нефтяного газа составил 1,7 млн тонн. План на 2025 год составляет 1,7 млн тонн и по итогам I квартала 2025 года произведено порядка 0,5 млн тонн или 107,7% в сравнении с 2024 годом.

Анализ потребления показал увеличение спроса на сжиженный газ

На заседании Правительства Ерлан Аккенженов озвучил проблему растущего дефицита сжиженного нефтяного газа (СНГ) на внутреннем рынке. По словам министра, Министерство энергетики ежемесячно распределяет порядка 130 тысяч тонн сжиженного газа по регионам страны. Однако этого объема недостаточно - текущая потребность превышает предложение на 25-30 тысяч тонн, что составляет около 23%.

Основной причиной растущего спроса стало активное увеличение числа автомобилей с газобаллонным оборудованием (ГБО). По данным Министерства внутренних дел, в 2024 году количество таких транспортных средств достигло 677 тыс. единиц, что на 16% больше по сравнению с прошлым годом (582 тыс.). Дополнительное давление на рынок создает ценовая привлекательность СНГ. Из-за установленных низких оптовых цен наблюдается массовый переход автолюбителей на газ, особенно в приграничных регионах, где топливо значительно дешевле, чем в соседних странах. Это также стимулирует неконтролируемый рост потребления и повышает риск нелегального вывоза топлива, - сообщил министр.

Производство товарного газа будет увеличено за счет ввода новых заводов

По данным министра, по прогнозному балансу газа РК объем выработки товарного газа устойчиво растет. С 28,7 млрд м3 в 2024 году наблюдается увеличение до 34,6 млрд м3 к 2030 году.

Сегодня Казахстан активно развивает геологоразведочные работы в газовой отрасли. Одним из главных приоритетов является увеличение объемов разведанных запасов углеводородов. В рамках этого Национальная компания «QazaqGaz» ведет работы по 15 участкам недр, которые в настоящее время включаются в Программу управления государственным фондом недр (ПУГФН), — отметил министр.

Ерлан Аккенженов добавил, что на сегодня имеются соглашения QazaqGaz по проведению геологоразведочных работ потенциальными инвесторами АО «Нефтяная компания «КОР» на участке «Аккудук» и «Шалкар», с компанией Chevron (США) на участке КТ-III, с ТОО «КазАзот» на участке Северный-2, а также ведутся переговоры c АО «СНПС-Актобемунайгаз» по участку Северный-1. Помимо этого, имеется заинтересованность потенциального инвестора Gas Solution по участкам «Самтыр Северный» и «Самтыр Южный». По предварительной оценке, совокупные ресурсы газа по всем вышеуказанным проектам составляют порядка 535,5 млрд м3 суммарной стоимостью 200 млрд тенге.

Вместе с тем, в период с 2026 по 2030 года начнется поэтапный ввод в эксплуатацию 4-х газоперерабатывающих заводов: на базе сырья Кашаганского месторождения мощностью 1 млрд и 2,5 млрд м3 в год, Карачаганакского месторождения мощностью 4 млрд м3 в год, а также завод КазГПЗ в Жанаозене мощностью 900 млн м3 в год, — сообщил министр.

По его словам, для строительства газоперерабатывающих заводов на базе сырья месторождения Кашаган привлечен Катарский инвестор UCC Holding. В настоящее время между АО «НК «QazaqGaz» и «UCC Holding» ведутся согласования финальных условий реализации данных проектов. Реализация проекта строительства ГПЗ Карачаганак будет осуществляться за счет средств Оператора.

Пилотный проект «Социальный кошелек»

Ерлан Аккенженов подчеркнул, что скидки на газ станут доступнее для уязвимых категорий населения.

Он отметил, что в рамках поручения Премьер-Министра был разработан и внедрен пилотный цифровой проект «Социальный кошелек» по оказанию услуги предоставления ваучеров на товарный газ получателям государственной адресной социальной (АСП) и жилищной помощи (ЖП) в Западно-Казахстанской области и Шымкенте. Проект направлен на поддержку социально уязвимых слоев населения в условиях роста цен на товарный газ.

Положительная обратная связь от получателей подтверждает высокую востребованность сервиса и актуальность его дальнейшего масштабирования по стране. Данный пилотный проект будет завершен в конце апреля 2025 года. В связи с этим в настоящее время прорабатывается вопрос о продлении срока пилотного проекта до 30 июня текущего года с последующим масштабированием на все газифицированные регионы страны сроком на 1 год, — сообщил Ерлан Аккенженов.

Казахстан расширяет газификацию и укрепляет транзитный статус

Как доложил министр энергетики, по итогам 2024 года показатель газификации вырос до 62,4% - сегодня газом обеспечено уже 12,6 млн граждан.

В целях продолжения газификации в текущем году из республиканского бюджета и из средств АО «Самрук-Қазына» для реализации 84 проектов выделено 112,5 млрд тенге. По итогам 2025 года планируется завершить 60 проектов по газификации 71 населенного пункта, что позволит получить доступ к природному газу 218 тыс человек или в общем охват газификацией составит 12,8 млн человек. В целях бесперебойного обеспечения газом потребителей страны планируется реализовать крупные стратегические инфраструктурные проекты, в том числе строительство второй нитки магистрального газопровода «Бейнеу – Бозой – Шымкент», строительство магистрального газопровода «Актобе – Костанай», строительство магистрального газопровода «Талдыкорган – Ушарал». Параллельно Казахстан наращивает транзитный потенциал. В октябре 2023 года был запущен транзит российского газа в Узбекистан. В 2023 году было транспортировано 1,28 млрд м3, в 2024 году – 5,6 млрд м3, а в этом году планируется нарастить транзит до 7,3 млрд м3 с дальнейшим увеличением до 11 млрд м3 в год к 2038 году, - рассказал Ерлан Аккенженов.

Также министр сообщил, что в этом году план транзита туркменского и узбекского газа в Китайскую Народную Республику составляет порядка 36,2 млрд м3, что соответствует уровню прошлого года.

Цифровизация и законодательные реформы в газовой отрасли

Ерлан Аккенженов сообщил, что в целях повышения прозрачности и эффективности учета газа внесены поправки в нормативно-правовые акты, согласно которым с 1 января 2025 года недропользователи обязаны оснащать месторождения приборами учета с телеметрией. Уже начат тестовый прием данных с месторождений АО «НК «КазМунайГаз».

С 1 декабря 2024 года также была автоматизирована госфункция по распределению объемов сжиженного нефтяного газа на внутренний рынок. До конца текущего года планируется расширить функционал цифрового сервиса до уровня акиматов.