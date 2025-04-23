Жители Мангистау могут сдать оружие за деньги

Граждане могут добровольно сдать в полицию незаконно хранящееся огнестрельное оружие, боеприпасы и взрывчатые вещества, и получить за это денежное вознаграждение. Жители области, добровольно сдавшие оружие, освобождаются от административной и уголовной ответственности. Об этом сообщили в полиции региона, передает Lada.kz .

Фото пресс-службы ведомства

В ведомстве сообщили, что с 21 апреля 2025 года стартовала акция по выкупу у населения незаконно хранящегося огнестрельного оружия, боеприпасов, а также взрывчатых веществ и материалов. Инициатива проводится в целях обеспечения общественной безопасности и предотвращения преступлений с их применением.

Жители области, добровольно сдавшие незаконное оружие, освобождаются от административного и уголовного наказания. За каждую единицу сданного оружия и боеприпасов предусмотрено денежное вознаграждение до 100 месячных расчётных показателей (393 200 тенге). Прием оружия производится в каждом территориальном подразделении органов внутренних дел, - сообщили в ведомстве.

Размер денежного вознаграждения, выплачиваемого жителям региона, зависит от типа сданного оружия, боеприпасов или взрывчатых веществ. Максимальные суммы составляют:

до 393 200 тенге — огнестрельное автоматическое нарезное оружие;

до 196 600 тенге — огнестрельное нарезное длинноствольное оружие (винтовки, карабины);

до 157 280 тенге — огнестрельное нарезное короткоствольное оружие (пистолеты, револьверы);

до 117 960 тенге — огнестрельное гладкоствольное оружие;

до 39 320 тенге — травматический пистолет или револьвер;

до 27 524 тенге — за каждую гранату, мину, взрывное устройство или артиллерийский снаряд;

до 23 592 тенге — за каждые 1000 граммов взрывчатых веществ;

112,34 тенге — за каждый патрон к нарезному оружию калибром свыше 5,6 мм;

34,19 тенге — за каждый патрон калибром 5,6 мм.

Полиция Мангистау призывает граждан сообщать о найденных взрывчатых веществах в ближайшее отделение полиции или по телефону «102», и не пытаться перевозить их самостоятельно, чтобы избежать травм или повреждений.