Жители Мангистау могут сдать оружие за деньги

Граждане могут добровольно сдать в полицию незаконно хранящееся огнестрельное оружие, боеприпасы и взрывчатые вещества, и получить за это денежное вознаграждение. Жители области, добровольно сдавшие оружие, освобождаются от административной и уголовной ответственности. Об этом сообщили в полиции региона, передает Lada.kz.
В ведомстве сообщили, что с 21 апреля 2025 года стартовала акция по выкупу у населения незаконно хранящегося огнестрельного оружия, боеприпасов, а также взрывчатых веществ и материалов. Инициатива проводится в целях обеспечения общественной безопасности и предотвращения преступлений с их применением.
Жители области, добровольно сдавшие незаконное оружие, освобождаются от административного и уголовного наказания. За каждую единицу сданного оружия и боеприпасов предусмотрено денежное вознаграждение до 100 месячных расчётных показателей (393 200 тенге). Прием оружия производится в каждом территориальном подразделении органов внутренних дел, - сообщили в ведомстве.
Размер денежного вознаграждения, выплачиваемого жителям региона, зависит от типа сданного оружия, боеприпасов или взрывчатых веществ. Максимальные суммы составляют:
Полиция Мангистау призывает граждан сообщать о найденных взрывчатых веществах в ближайшее отделение полиции или по телефону «102», и не пытаться перевозить их самостоятельно, чтобы избежать травм или повреждений.
Комментарии0 комментарий(ев)