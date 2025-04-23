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23.04.2025, 18:02

Дворец бракосочетаний в Актау вызывает состояние стыда у жителей

Общество 0 1 361 Алия Шарипова

Жители Актау отметили депрессивное состояние Дворца бракосочетаний, расположенного в 14 микрорайоне. Люди уверены, что объект и площадь перед ним уже давно нуждаются в ремонте. В управлении делами акимата Мангистауской области прокомментировали ситуацию, передает Lada.kz.

Фото автора
Фото автора

В редакцию Lada.kz обратились жители Актау, отметившие удручающее состояние здания РАГСа (Актауский городской отдел регистрации актов гражданского состояния – прим. авт.) в 14 микрорайоне.

По словам одной из жительниц, недавно ей пришлось побывать на мероприятии, проходившем во Дворце бракосочетания. Радостное событие сопровождалось неприятным осадком от состояния объекта. Отдельного внимания заслужил зал, в котором проводятся церемонии. Молодоженов ждали «уставшая» мебель и декор из пластиковых цветов в стиле придорожного кафе конца 90-х годов.

На месте побывал корреспондент Lada.kz. Уже с порога посетителей встречает побитая плитка, часть из которой уже «ходит ходуном».

Внутри объект выглядит как обычное административное здание и ничего не говорит о том, что это Дворец бракосочетаний, в котором создаются семейные пары. Нет ни намека на присущие таким мероприятиям торжественность и праздник.

Зал для проведения церемоний, действительно, украшен лишь пластиковыми цветами и тюлем.

В качестве примера того, как скромно и со вкусом мог бы выглядеть РАГС, можно привести Центральный дворец бракосочетания в Алматы.

Фото: dvorets.almaty / Instagram

Тем временем, в управлении делами акимата Мангистауской области сообщили, что здание около трех месяцев назад перешло с баланса городской администрации на баланс региональной.

На данный момент в здании идет текущий ремонт, не предусматривающий каких-либо реноваций. На него из бюджета было выделено восемь миллионов тенге. В рамках открытого конкурса определен местный подрядчик – ТОО «Строй-Ка Нур».

По данным ведомства, в ближайшее время масштабного капитального ремонта, реновации РАГСа властями не запланировано.

Напомним, печальное состояние РАГСа жители Актау отмечали и в прошлом году. Подробнее по ссылке.

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Комментарии

1 комментарий(ев)
ЁмоЁ
ЁмоЁ
это здание цирка...
23.04.2025, 13:24
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