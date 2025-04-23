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23.04.2025, 18:48

Ботулизм - это смертельно опасно! Жителей Мангистау предостерегает санитарный врач

Общество 0 955 Эшметова Светлана

В прошлом году санитарные врачи зафиксировали три случая заболевания ботулизмом, при которых пострадали четыре человека. По сравнению с двумя предыдущими годами отмечается незначительный рост заболеваемости. Как уберечься от опасной инфекции, рассказала Баян Сатканбаева, руководитель отдела контроля объектов питания регионального департамента санитарно-эпидемиологического контроля.

Баян Сатканбаева
Баян Сатканбаева

От ботулизма в прошлом году пострадали по одному жителю Актау, Жанаозена и два жителя Тупкараганского района. Причиной тяжелой токсической инфекции для жанаозенца стало консервированное в домашних условиях овощное рагу. Жители Актау и Тупкарагана  заболели вследствие употребления в пищу засоленного в домашних условиях карпа и копченой красной рыбы, купленной с рук. 

«В мае 2023 года в области зафиксировано два случая ботулизма с четырьмя пострадавшими: в Жанаозене и в Актау. Причина – употребление в пищу некачественной копченой рыбы. В 2022 году в Мангистауском районе заболели два человека. Причиной стало употребление в пищу копченой рыбы лосось домашнего приготовления. Один из пострадавших скончался», - прокомментировала Баян Сатканбаева. 

 Что такое ботулизм?

Это тяжёлая пищевая токсическая инфекция, поражающая нервную систему и способная привести к летальному исходу. Токсин ботулинум, выделяемый бактерией Clostridium botulinum, считается одним из самых опасных биологических ядов в мире.

Каковы пути заражения?

Споры возбудителя ботулизма могут присутствовать в любых пищевых продуктах, загрязнённых почвой или содержимым кишечника животных, птиц и рыб. Заболевание развивается в анаэробных условиях (в отсутствии кислорода), чаще всего при употреблении консервированных продуктов, особенно домашних заготовок, а также колбас, копчёной и солёной рыбы, тушёного мяса.

Каковы признаки ботузизма?

В течение от двух часов до суток после приема пищи  могут появиться слабость, боли в животе, рвота, помутнение зрения, двоение в глазах, затруднённое глотание, осиплость голоса, речь через нос. Без своевременного лечения заболевание может привести к параличу дыхательных мышц и смерти.

Каковы меры профилактики?

- строго соблюдать санитарные и технологические правила при консервировании продуктов;
- не покупать домашние консервы (грибы, овощи, салаты, мясо, рыбу) на рынках, в несанкционированных торговых точках;
- не употреблять консервы с вздувшимися крышками («бомбаж»);
- перед консервированием тщательно мыть и отбирать только целые и неиспорченные фрукты и овощи;
- при приготовлении солений и салатов обязательно стерилизовать банки и строго соблюдать санитарно-гигиенические требования.

Врач советует: при первых симптомах ботулизма необходимо срочно вызвать скорую помощь. Самолечение строго запрещено. В случае появления симптомов, необходимо сохранить остатки продукта для лабораторного анализа.

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