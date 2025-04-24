Жители Сайотеса обвиняют акимат в обмане при переселении из аварийного жилья

Жителей аварийных домов села Сайотес переселили в новостройки. Уже после заселения они выяснили, что вместо собственного жилья получили арендное. Они намерены добиться пересмотра условий переселения, передает Lada.kz со ссылкой на Inbusiness.kz .

Новое арендное жилье семей из аварийных домов Сайотеса. Фото: ЦОК

Дома в Сайотесе (Мангистауский район) были построены в 70-х годах прошлого века. Жильцы много лет добивались, чтобы их признали аварийными. В конце концов дома официально признали непригодными для проживания и людей переселили. Они получили ключи от новых домов. Казалось бы, справедливость восторжествовала. Но теперь жильцы обнаружили, что в документах новые квартиры указаны как арендные и без права приватизации. Люди говорят: им обещали новое жильё взамен старого, а не аренду. Теперь они требуют разъяснений и справедливого решения.

Жумабай Абишев живёт в селе Сайотес 40 лет. В аварийном доме его квартира из 6-ти комнат составляла 150 квадратных метров. В новом ему выделили всего 2 комнаты площадью 75 квадратов. Он считает распределение несправедливым.

«Мы отдаём свои дома, возвращаем государству, а переезжаем в арендуемое жильё. Но, неудобно и тесно. К тому же, качество нового дома нас не устраивает. Метраж маленький. У меня есть дети, внуки», - говорит Жумабай Абишев.

На строительство новых домов было потрачено 150 миллионов тенге из бюджета. Однако жители не довольны. Казалось бы, дома сданы под ключ, современный ремонт, коммуникации проведены. Но, с первым дождем крыши протекли, а стены покрылись трещинами.

«Хорошо, отремонтируем сами, только пугает то, что в документах не прописана возможность права выкупа в собственность. Мы не согласны с такими условиями. Документы на нас не оформлены. У тех, кто не согласен с договором и не подписал, отключили свет и газ. Пусть включат коммуникации!», - жалуется жительница села Сайотес Шуак Мамбетова.

За строительство и заключение договоров отвечает районный отдел жилищно-коммунального хозяйства. Там утверждают, что подрядчику уже поручено устранить все недочёты. А вопрос приватизации решится со временем. Жильцы могут выкупить квартиры после пятилетней аренды, погасив остаточную стоимость.

«Есть возможность приватизировать квартиры путём выплаты остаточной стоимости. Возможно, это будет до 2030 года, возможно до 2035. Всё зависит от изменений в законодательстве. Мы действуем по закону», - отмечает и.о. начальника отдела ЖКХ, пассажирского транспорта и автодорог Заманбек Ануаров.

В акимате Мангистауского района заявили, что вне зависимости от прежней площади предоставляется только двухкомнатная квартира. Чтобы оформить её в собственность, нужно арендовать её не менее пяти лет, затем можно выплатить остаточную стоимость.

Но жители разочарованы позицией властей и намерены обратиться к юристам, чтобы добиваться пересмотра договоренностей.