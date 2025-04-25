Танцы на набережной закончились штрафом в Актау

Подросток устроил танцы на набережной, после чего на его отца составили протокол, сообщает Lada.kz .

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Как установлено, вечером 24 апреля подросток вынес музыкальную колонку на набережную 15 микрорайона и включил музыку. Прохожие, услышав знакомые песни, начали танцевать.

Сам школьник пытался тем самым заработать денег.

Веселье приостановили стражи порядка и расценили действия подростка как попрошайничество.

В результате на отца несовершеннолетнего был составлен административный протокол по части 1 статьи 449 КоАП РК (Приставание, то есть назойливое обращение в общественных местах в целях покупки, продажи, обмена или приобретения вещей иным способом, совершенное лицом, не являющимся субъектом предпринимательства, а также в целях гадания, попрошайничества, занятия проституцией, оказания иных услуг сексуального характера либо навязывания иных услуг).

Наказание влечет предупреждение либо штраф на физических лиц в размере 5 МРП (19 660 тенге).

Напомним, ранее на проезжей части танцы устраивали водители. В результате их автомобили водворили на штрафстоянку.