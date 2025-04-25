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25.04.2025, 11:16

Танцы на набережной закончились штрафом в Актау

Общество 0 4 438 Сергей Кораблев

Подросток устроил танцы на набережной, после чего на его отца составили протокол, сообщает Lada.kz.

Фото: кадр видео
Фото: кадр видео

Как установлено, вечером 24 апреля подросток вынес музыкальную колонку на набережную 15 микрорайона и включил музыку. Прохожие, услышав знакомые песни, начали танцевать.

Сам школьник пытался тем самым заработать денег.

Веселье приостановили стражи порядка и расценили действия подростка как попрошайничество.

В результате на отца несовершеннолетнего был составлен административный протокол по части 1 статьи 449 КоАП РК (Приставание, то есть назойливое обращение в общественных местах в целях покупки, продажи, обмена или приобретения вещей иным способом, совершенное лицом, не являющимся субъектом предпринимательства, а также в целях гадания, попрошайничества, занятия проституцией, оказания иных услуг сексуального характера либо навязывания иных услуг).

Наказание влечет предупреждение либо штраф на физических лиц в размере 5 МРП (19 660 тенге).

Напомним, ранее на проезжей части танцы устраивали водители. В результате их автомобили водворили на штрафстоянку.

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Комментарии

5 комментарий(ев)
Jack
Jack
Страшное преступление просто.. Попрошайки стоят прямо посреди проезжей части в час пик не давая проехать машинам рядом с отделением полиции в 3 мкр. - не, не видели..
25.04.2025, 12:40
bigmuzzya
bigmuzzya
Ну да, коммунисты всё запрещали. Сейчас всё можно
25.04.2025, 12:00
Coffee
Coffee
Нет, вы серьёзно? Лучше идите ловите и штрафуйте тех, кто постоянно скальную тропу ломает или балюстрады в скверах. Абсурд
25.04.2025, 11:05
Галина63
Галина63
Не вижу ничего плохого в танцах и веселье, да и не очень громко. По-моему зря наказали. По крайней мере можно было отделаться на первый раз просто замечанием. И деньги скорее всего он не с протянутой рукой просил, люди сами ему кидали. Что-же так жестко с ребенком?
25.04.2025, 07:54
Ed Word
Ed Word
Вот это поворот! Прочитав заголовок, я полагал что за нарушение тишины возможно, но тут вот как могут натянуть закон, аж диву даешься! Не воспримите за приставание, просто вопрос - а что, кто-то пожаловался на приставание, то есть назойливое обращение в общественных местах или полицейский так самовольно интерпритировал без веских на то оснований? Ну тогда кого нужно наказывать за не законное деяние? На видео видно что люди радуются, веселяться, никого ни к чему не принуждают, но полиции не нравится что люди счастливы? И после этого власти хотят чтобы не было понятия "Штрафстан"? Что дальше, за смех в общественных местах начнут штрафовать, а то он бывает заразительным и назойливо вынуждает других улыбаться?
25.04.2025, 07:07
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