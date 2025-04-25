Освобождены ли пенсионеры Мангистау от уплаты налога на имущество?

В Сети распространяется информация о полном освобождении пенсионеров от уплаты налога на имущество физических лиц. Так ли это, ответили в департаменте государственных доходов по Мангистауской области, сообщает Lada.kz.
Как объяснили в ведомстве, в соответствии с Налоговым кодексом РК освобождены от уплаты налога на имущество отдельно проживающие пенсионеры, по юридическому адресу (адресу места их жительства) которых зарегистрированы исключительно пенсионеры, в пределах 1000-кратного размера МРП от общей стоимости всех объектов налогообложения. При расчете используется размер МРП, установленный законом о республиканском бюджете и действующий на 1 января соответствующего финансового года.
Кроме того, подлежат освобождению от уплаты налога на имущество физических лиц следующие лица:
Напоминаем, что срок уплаты налога на имущество физических лиц за 2024 год истекает 1 октября 2025 года.
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