Цены на «вторичку» упали в Актау

В Казахстане зафиксировано снижение цен на вторичное жилье в 10 городах, в том числе в Актау, передает Lada.kz .

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Как сообщает «Krisha.kz», в Казахстане цены на квартиры на вторичном рынке остаются стабильными. С января жилье в стране подорожало в среднем на 3%. Положительная динамика наблюдается во всех городах.

В апреле средняя цена предложения снизилась по сравнению с мартом на 0,4%, до 389,7 тысяч тенге за квадратный метр.

Наибольшее удешевление жилья зафиксировано в Актау – 2,2%, также в Астане – 2,0% и Алматы – 1,6%.

В то же время рост цен отмечен в 9 из 20 городов.

По сравнению с апрелем 2024 года средняя цена по РК выросла на 6%.

Максимальный рост в Актау, Костанае, Уральске: на +9,6-10,5%.

В целом на вторичном рынке жилья в Казахстане сохраняется относительная стабильность. Несмотря на временное снижение цен в ряде городов в апреле, годовая и квартальная динамика остается положительной.

Средняя стоимость 1 квадратного метра жилья в Актау составляет 387 753 тенге.