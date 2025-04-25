В Мангистау у 16 детей выявили гепатит А

В первом квартале текущего года в Мангистауской области зарегистрировано 20 больных с гепатитом А. По сравнению с аналогичным периодом 2024 года отмечается снижение показателя. Об этом рассказала Гульшат Шорбасова, руководитель отдела регионального департамента санитарно-эпидемиологического контроля, передает Lada.kz .

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В первом квартале прошлого года в регионе было зафиксировано 29 больных гепатитом А, из которых 16 – дети.

Чаще заболевание выявлялось у детей до 14 лет. Пациенты зарегистрированы во всех городах и районах, кроме Бейнеу. Десять детей заболели в Каракиянском районе, трое заболевших – жители Жанаозена, по одному случаю заболевания отмечено в Мангистауском, Мунайлинском и Тупкараганском районах, - прокомментировала Гульшат Шорбасова.

Как отметила врач-эпидемиолог, 50% заболевших не были вакцинированы.