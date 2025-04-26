Откуда деньги? Новые арт-объекты устанавливают в Актау

С целью улучшения внешнего вида города и придания ему эстетической привлекательности в Актау активно ведутся работы по установке малых архитектурных форм. На какие средства приобретены композиции и кто их устанавливает, в материале Lada.kz .

Фото пресс-службы Актауского городского акимата

Вдоль кольцевых дорог между 9А и 14 микрорайонами, а также в 20 микрорайоне сегодня, 25 апреля, проводилась установка новых декоративных элементов.

В пресс-службе Актауского городского акимата отметили, что объекты подчеркнут особенности города и его духовное наследие.

Корреспондент Lada.kz выяснил, что данные конструкции были изготовлены организаторами для оформления мероприятия «Актау – столица тюркского мира». Заказчиком выступило управление культуры Мангистауской области. Малые формы были заказаны в Астане.

Чиновники подчеркнули, что после открытия проекта подрядчик не стал забирать объекты, поэтому сегодня власти решили украсить ими город.

Малые архитектурные формы приобретены за счет выделенных средств на мероприятие – из 2,5 миллиардов тенге. Их точную стоимость редакции не уточнили.

Напомним, реализация проекта «Актау – столица тюркского мира» обошлась в 2,5 миллиарда тенге.

На набережной собралось рекордное количество зрителей – порядка 100 тысяч зрителей.