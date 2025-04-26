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25.04.2025, 20:39

Откуда деньги? Новые арт-объекты устанавливают в Актау

Общество 0 940 Сергей Кораблев

С целью улучшения внешнего вида города и придания ему эстетической привлекательности в Актау активно ведутся работы по установке малых архитектурных форм. На какие средства приобретены композиции и кто их устанавливает, в материале Lada.kz.

Фото пресс-службы Актауского городского акимата
Фото пресс-службы Актауского городского акимата

Вдоль кольцевых дорог между 9А и 14 микрорайонами, а также в 20 микрорайоне сегодня, 25 апреля, проводилась установка новых декоративных элементов.

В пресс-службе Актауского городского акимата отметили, что объекты подчеркнут особенности города и его духовное наследие.

Корреспондент Lada.kz выяснил, что данные конструкции были изготовлены организаторами для оформления мероприятия «Актау – столица тюркского мира». Заказчиком выступило управление культуры Мангистауской области. Малые формы были заказаны в Астане.

Чиновники подчеркнули, что после открытия проекта подрядчик не стал забирать объекты, поэтому сегодня власти решили украсить ими город.

Малые архитектурные формы приобретены за счет выделенных средств на мероприятие – из 2,5 миллиардов тенге. Их точную стоимость редакции не уточнили.

Напомним, реализация проекта «Актау – столица тюркского мира» обошлась в 2,5 миллиарда тенге.

На набережной собралось рекордное количество зрителей – порядка 100 тысяч зрителей.

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Комментарии

1 комментарий(ев)
fox1167
fox1167
Памятник лебедям! Их лапы погрязли в мазуте... И установили их даже там, куда когда-то прилетали эти красивые птицы!
25.04.2025, 16:39
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