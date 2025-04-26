Некультурный туалет в Доме культуры: на отсутствие воды и антисанитарию пожаловались жители Актау

Недовольство по поводу отсутствия воды в уборной, а также ее состоянием в КДК имени Абая выразили горожане, сообщает Lada.kz .

Фото: кадр видео

Для самых элементарных нужд, уверяет автор видео, условия в КДК имени Абая не соответствуют стандартам.

Ни в раковине, ни в самих бочках для смыва нет воды. Пятилитровые бутылки, находящиеся здесь, тоже оказались пусты. У одного из унитазов сломана крышка.

В КДК имени Абая сообщили, что проблема связана с порывами на водопроводных трубах. На данный момент идут ремонтные работы, из-за чего временно отсутствует водоснабжение в уборных. Устранить проблему пообещали в ближайшие выходные.