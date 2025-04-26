Озеро Оймаша в Мангистау превратилось в свалку строительного мусора

В редакцию Lada.kz обратились обеспокоенные жители поселка Оймаша (ранее – Приозерный), чтобы привлечь внимание к катастрофическому санитарному состоянию местного озера. По их словам, за последние месяцы берега водоёма буквально завалены мусором, и ситуация продолжает ухудшаться.

Фото: стоп-кадр из видео

По словам жителей поселка, в последние годы стройфирмы превратили водоем в свалку.

Сейчас озеро Оймаша невозможно узнать: мусорные кучи растут, особенно много строительного хлама – плитка, бетон, обломки кирпича. Такое впечатление, что некоторые строительные фирмы просто используют наше озеро как бесплатную свалку. Мы не раз замечали грузовики, которые по ночам сбрасывают отходы. За чистоту никто не отвечает, обращения в местные службы не дают результата. Очень жаль, что наша природа превращается в помойку на глазах, - рассказывает житель поселка Айдар Сарсенбаев.

Местные жители отмечают, что с каждым месяцем ситуация только усугубляется: территория вокруг озера постепенно превращается в свалку. Казалось бы, этот водоем, даже при условии запрета купания, вполне мог бы стать местом отдыха оймашинцев: ухоженные аллеи, беседки, детские площадки. Но благоустраивать эту территорию никто не спешит.

Жители призывают власти усилить контроль за несанкционированными свалками, привлечь к ответственности строительные компании и организовать регулярные уборки территории. .

От автора

Несколько месяцев назад в редакцию Lada.kz поступил звонок от местного жителя, который рассказал, что, по словам его предков, озеро Оймаша не является искуственным водоемом. Он утверждал, что еще его пробабушки и прадедушки в давние времена приходили сюда, чтобы добывать соль. Насколько достоверен этот факт, к сожалению, никто не проверял. Водоем явно мало интересует местные власти и, как следствие, ученых, экологов.