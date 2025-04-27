Отравление в Мангистау: Минздрав ужесточает контроль за питанием в школах

Министерство здравоохранения меняет подходы в сфере госконтроля за объектами питания в образовательных организациях, передает Lada.kz .

Школьная столовая. Иллюстративное фото: telegram.org

По информации Министерства здравоохранения, ситуация с массовыми отравлениями школьников в Мангистауской области показала необходимость изменения подходов в госконтроле за организацией питания школьников.

Для системного решения проблем, связанных с нарушением санитарно-эпидемиологических требований, Министерством здравоохранения РК разработаны новые подходы госконтроля за объектами образования. Они направлены на придание особого статуса объектам с пребыванием детей, исключение предварительного уведомления о проверках для объективной оценки, а также внедрение мониторинговых визитов с целью приведения объектов в соответствие с санитарно-эпидемиологическими требованиями. В настоящее время действующие нормы, предусмотренные Предпринимательским кодексом РК, не позволяют уполномоченным органам обеспечить полноценный охват госконтролем всех объектов пребывания детей. Об этом говорится в сообщении министерства.

Ранее сообщалось, что Министерство здравоохранения проверяет школьные столовые Мангистауской области после массового отравления детей. В регионе запланирована проверка 72 пищеблоков в образовательных учреждениях. На сегодняшний день уже проведены проверки в 14 школьных пищеблоках.

Напомним, об очередном отравлении школьников стало известно 1 апреля. Все они жаловались на тошноту, рвоту и слабость.

Среди работников школьной столовой выявлен носитель стафилококка. Еще два работника не прошли вовремя медицинский осмотр. Также в пробах смывов обнаружили бактерии группы кишечной палочки.