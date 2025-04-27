Время дронов: в Долине Айракты туристов контролируют беспилотники

С началом туристического сезона в Мангистауской области поток посетителей в Долину Айракты значительно увеличился. В связи с этим областное управление туризма проводит мониторинг состояния туристической зоны с помощью специального беспилотника, сообщает Центр общественных коммуникаций и передает Lada.kz .

Фото ЦОК региона

По словам начальника областного управления туризма Ерсина Ибрашева, количество мусора, оставленного туристами, будет зафиксировано с помощью дронов, а материалы с нарушениями направят в компетентные органы для принятия мер.

Увеличилось количество посетителей горы Айракты. Соответственно, увеличивается и количество мусора. Недавно были проведены работы по уборке и установлены специальные мусорные баки. Сегодня мы провели мониторинг с помощью дронов и сняли на видео, как граждане оставляют мусор. Теперь данные материалы будут направлены в компетентные органы и приняты соответствующие меры. Эта работа будет продолжена на постоянной основе. Призываю всех соотечественников и гостей региона бережно относиться к природе и сохранять окружающую среду в чистоте, — сказал Ерсин Ибрашев.

Напомним, с приходом весны, преобразившей Долину Замков Айракты, в местность хлынули отдыхающие, а с ними и большое количество мусора. Побывавший на месте туроператор наглядно показал масштабы бедствия.

Чиновники приняли меры по наведению порядка в одной из самых посещаемых достопримечательностей региона - установили здесь 10 мусорных контейнеров. Кроме того, 10 мусорных контейнеров появились в урочище Акмыш, пять – в урочище Самал. В ближайшие дни их разместят у горы Шеркала.