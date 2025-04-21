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21.04.2025, 14:02

Популярность Долины замков обернулась мусорным коллапсом в Мангистау

Экология 0 2 074 Сергей Кораблев

С приходом весны, преобразившей Долину Замков Айракты, в местность хлынули отдыхающие, а с ними и большое количество мусора. Побывавший на месте туроператор наглядно показал масштабы бедствия, сообщает Lada.kz.

Фото предоставил местный организатор туров
Фото предоставил местный организатор туров

Местный туроператор в воскресенье, 20 апреля, посетил Долину замков. С его слов, в Айракты на тот момент прибыло много отдыхающих.

Уточняется, что одной из причин тому стали завирусившиеся в социальных сетях кадры с цветущей местностью, которая радует разнообразием природы.

Раньше никому и дела не было до этого места, а теперь – как будто медом намазано. Большие компании устраивают пикники, здесь же жгут костры, готовят еду, - сообщил туроператор.

К утру понедельника организатор туров снял на видео последствия внезапно обрушевшейся на Айракты популярности – это брошенные мешки с мусором, пластиковые и стеклянные бутылки, влажные салфетки, туалетная бумага и многое другое.

Туроператор призвал граждан бережнее относиться к природе, а компетентным органам взять территорию под свой контроль.

Напомним, в начале апреля в мангистауских степях расцвел один из уникальных видов тюльпанов Согдяна (Tulipa sogdiana) – «Соғды қызғалдағы». Это многолетнее растение высотой 10-25 сантиметров. Цветет в марте-апреле. Произрастает в песчаных, реже глинистых или каменистых пустынях Кызылкум, Каракум, в долине замков Айракты.

Согдийские тюльпаны относятся к редким и исчезающим видам растений, которые занесены в Красную Книгу.

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Комментарии

2 комментарий(ев)
Ingul
Ingul
Одним словом - Актау культурная столица области и этим все сказано.
21.04.2025, 15:13
Sara19k
Sara19k
на своей земле -имеем право мусорить гадить, кому не нравится-чемодан вокзал и в Китай)))))
21.04.2025, 10:30
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