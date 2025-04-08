Тюльпаны пустыни зацвели в Мангистау

Фото телеграм-канал Caspian Trail

Весной бескрайняя мангистауская степь оживает и расцветает один из уникальных видов тюльпанов Согдяна (Tulipa sogdiana) «Соғды қызғалдағы». Это многолетнее растение высотой 10-25 см. Цветет в марте-апреле. Произрастает в песчаных, реже глинистых или каменистых пустынях Кызылкум, Каракум, Мангистау. Согдийские тюльпаны относятся к редким и исчезающим видам растений, которые внесены в Красную Книгу.

Фотоснимки тюльпанов Согдяна опубликовали в телеграм-канале Caspian Trail. Путешественникам Caspian trail удалось запечатлеть нежно-розовые цветы в долине замков Айракты.

Путешественники отмечают, что в степи можно встретить множество различных ярких цветов.

Биолог, экс-заведующая отдела природы Мангистауского областного историко-краеведческого музея Людмила Быкова рассказала, что на территории Мангистауской области в настоящее время учеными обнаружено 624 вида растений. По ее словам, эти растения относятся к 286 родам и 63 семействам. Среди них есть засухоустойчивые и влаголюбивые растения. Наибольшее распространение получили растения из семейств: Маревые, Сложноцветные, Злаки, Бобовые и Крестоцветные. Род Полынь и род Солянки наиболее широко распространены по территории Мангистауской области.

Растение Козлобородник

Мангистауская область находится в природной зоне пустынь и полупустынь. Суровые климатические условия, бедные почвы способствуют росту в основном засухоустойчивой растительности. Это виды полыней, солянок, верблюжья колючка, гармала, джузгун, саксаул и так далее. Все они устойчивы к засушливым условиям пустыни, - рассказала Людмила Ивановна.

Растение Лук каспийский

Людмила Быкова отметила, что с наступлением весны, с марта и до начала летней жары, когда еще влажная почва и идут дожди, в окрестностях города, на пустырях и в пустыне появляются влаголюбивые однолетние и многолетние травы. Это тюльпаны, маки, лук, разнообразные злаки.

Особенно привлекает внимание согдийский тюльпан, который появляется в начале марта. Чуть позже появляются маки, ремерия, лук, ринопиталюм, злаки ( мортук, костер). Из растений семейства Сложноцветные встречается козлобородник и одуванчик. Из крестоцветных - хориспора нежная. Одним из украшающих в это время пустыни является вероника. К влаголюбивым (эфемерам) можно отнести клоповник, бурачек пустынный, которые являются хорошими кормовыми растениями. Эфемеры проходят весь путь вегетационного развития за несколько недель, пока влажная почва и идут дожди, - отметила биолог.

Растение Вероника

По мнению Людмилы Ивановны, главным укрошением природы Мангистау являются растения Вероника и тюльпан Согдяна.

Мак павлиний

Биолог напоминает жителям региона о необходимости беречь природу и уникальные ее творения.

Эти растения нельзя уничтожать или вырывать, - заключила Людмила Быкова.

Для справки: за срыв согдийского тюльпана, особенно на территории особо охраняемых природных зон, предусмотрен штраф до 369 200 тенге (100 МРП). Нарушения фиксируются по статье 378 Кодекса об административных правонарушениях Республики Казахстан.

Напомнним, в 2024 году жителей возмутило видео с букетом сорванных согдийских тюльпанов, которое опубликовала, а затем удалила одна из туристических компаний региона: люди заявили, что цветы – редкие, и занесены в Красную Книгу. В ситуации разбирался корреспондент Lada.kz.

Ранее блогер Абай Жанысбаев опубликовал в своем Instagram видео цветущей Мангистауской степи. Яркие весенние краски и живописные пейзажи привлекли внимание пользователей и вызвали восхищение красотой природы региона.