Мусорный коллапс: Долину замков Айракты в Мангистау взяли на контроль

Чиновники приняли меры по наведению порядка в одной из самых посещаемых достопримечательностей региона – Долине замков Айракты, передает Lada.kz .

Фото местного туроператора

В Мангистауском районном акимате отчитались, что ГКП «Маңғыстау жылу, су» приступило к регулярной очистке территории Долины замков. Работники установили здесь 10 мусорных контейнеров.

Дворники будут выезжать каждые выходные для ручной уборки участка. Это решение принято из-за того, что новые баки отдыхающие не используют. В дополнение к этому здесь планируют оборудовать туалеты.

Кроме того, 10 мусорных контейнеров появились в урощиче Акмыш, пять – в урочище Самал. В ближайшие дни их разместят у горы Шеркала.

На всех участках планируется установить таблички, указывающие на место сбора отходов, тем самым сократив количество стихийных свалок.

Напомним, с приходом весны, преобразившей Долину Замков Айракты, в местность хлынули отдыхающие, а с ними и большое количество мусора. Побывавший на месте туроператор наглядно показал масштабы бедствия.