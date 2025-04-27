На грани взрыва: как в Актау спасатели предотвратили катастрофу

Бывший руководитель управления по чрезвычайным ситуациям Мангистауской области Кажимурат Хайрушев рассказал, что более 25 лет назад Актау оказался на грани мощного взрыва, который мог стереть город с лица земли. Однако благодаря слаженным действиям спасателей катастрофу удалось предотвратить. Более подробно в материале Lada.kz .

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Кажимурат Хайрушев поделился с редакцией Lada.kz воспоминаниями о ещё одном чрезвычайном происшествии, которое стало одним из самых серьёзных за время его службы.

В официальных документах, предоставленных Кажимуратом Хайрушевым, говорится, что несколько лет назад на химическом горно-металлургическом заводе, принадлежавшем ОАО «АК КАСКОР», хранилось 17 бочек с 11 тоннами опасного жидкого фтористого водорода. В случае их разгерметизации последствия могли бы быть катастрофическими — всё в радиусе 20 километров оказалось бы уничтожено.

Фтористый водород — это сильнодействующее ядовитое и взрывоопасное химическое вещество. На тот момент оно требовало срочной утилизации, поскольку с повышением температуры воздуха могла произойти разгерметизация тары, что привело бы к чрезвычайной ситуации с непредсказуемыми последствиями. В срочном порядке был разработан план ликвидации потенциальной аварии и утилизации фтористого водорода путём нейтрализации.Всю ответственность за ликвидацию предаварийной ситуации и возможные последствия я взял на себя, — рассказал Кажимурат Хайрушев.

Спасатели приняли решение ликвидировать проблему прямо на территории завода: они заполнили большой бетонный бассейн раствором воды и кальцинированной соды. В этот раствор помещали бочки с опасным веществом, и при вскрытии ёмкостей раствор нейтрализовал фтористый водород.

За всё время, что я работал, в моей памяти два случая, когда Актау находился на грани катастрофы. И ни в одном из этих случаев жители даже не подозревали об угрозе. Благодаря слаженной и профессиональной работе спасателей удалось предотвратить трагедии. Ведь главное в нашей профессии — это не только устранение последствий чрезвычайных ситуаций, но и умение вовремя их предотвратить, — отметил Кажимурат Хайрушев.

Ранее Кажимурат Хайрушев в беседе с редакцией Lada.kz рассказал, что в 90-х годах жителям Актау угрожала техногенная катастрофа. По словам бывшего главы управления по чрезвычайным ситуациям региона, опасность возникла на предприятии АО «АКПО», расположенном в пригороде Актау. На территории предприятия на специализированном складе находилось более 75 тонн токсичных, взрывоопасных органических перекисных соединений, которые могли взорваться с силой, эквивалентной 74,5 тонны тротила.