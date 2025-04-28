В поезде «Мангистау-Уральск» появятся женские вагоны

Пассажиры. Фото: АО "Пассажирские перевозки"

АО «Пассажирские перевозки» с 1 июня запускает женский вагон в составе поезда №614/613 сообщением «Уральск-Мангистау». С введением нового вагона общее количество маршрутов с услугой «Женский вагон» увеличивается до 12 маршрутов.

Женские вагоны уже курсируют на следующих направлениях:

№77/78 «Алматы - Мангистау»;

№351/352 «Алматы - Мангистау»;

№45/46 «Павлодар - Туркистан»;

№37/38 «Мангистау - Семей»;

№47/48 «Атырау - Астана»;

№33/34 «Актобе - Алматы»;

№4/3 «Астана - Алматы»;

№71/72 «Астана - Шымкент»;

№354/353 «Астана - Семей»;

№24/23 «Актобе - Алматы»;

№25/26 «Алматы - Шымкент».

Женские вагоны были внедрены в 2021 году для повышения комфорта женщин во время путешествий. Билеты продаются только женщинам и работают в этих вагонах исключительно проводницы-женщины. Допускается проезд пассажиров мужского пола до семи лет.

Пассажиры отмечают преимущества женских вагонов, такие как ощущение защищённости, особенно в ночных поездках или на длительных маршрутах. Также женщины с маленькими детьми чувствуют себя комфортнее.

Однако наличие отдельных вагонов - это признание того факта, что общественное пространство в транспорте в целом небезопасно для женщин, и, вместо того, чтобы работать над общей безопасностью, вводят разделение пассажиров по половому признаку.