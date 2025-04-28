В поезде «Мангистау-Уральск» появятся женские вагоны

Женский вагон появится в составе пассажирского поезда, курсирующего по направлению «Уральск-Мангистау», передает Lada.kz.
АО «Пассажирские перевозки» с 1 июня запускает женский вагон в составе поезда №614/613 сообщением «Уральск-Мангистау». С введением нового вагона общее количество маршрутов с услугой «Женский вагон» увеличивается до 12 маршрутов.
Женские вагоны уже курсируют на следующих направлениях:
Женские вагоны были внедрены в 2021 году для повышения комфорта женщин во время путешествий. Билеты продаются только женщинам и работают в этих вагонах исключительно проводницы-женщины. Допускается проезд пассажиров мужского пола до семи лет.
Пассажиры отмечают преимущества женских вагонов, такие как ощущение защищённости, особенно в ночных поездках или на длительных маршрутах. Также женщины с маленькими детьми чувствуют себя комфортнее.
Однако наличие отдельных вагонов - это признание того факта, что общественное пространство в транспорте в целом небезопасно для женщин, и, вместо того, чтобы работать над общей безопасностью, вводят разделение пассажиров по половому признаку.
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