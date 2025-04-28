Заморозки прогнозируют в Мангистау 29 апреля

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Синоптики предоставили прогноз на 29 апреля в Мангистауской области и Актау, предупредив о существенном понижении температуры воздуха.

Так, по региону осадков не ожидается. Ветер северный с переходом на юго-западный со скоростью 9-14 метров в секунду, ночью на юге области до 15-20 метров в секунду. Температура воздуха ночью составит +5..+10 градусов Цельсия, на севере до 1 градуса тепла, на поверхности почвы ожидаются заморозки. Днем до +10..+15 градусов Цельсия, на юге +18 градусов.

В Актау во вторник прогнозируется переменная облачность, без осадков. Ветер северный с переходом на юго-западный, до 7-12 метров в секунду. Температура воздуха ночью упадет до +7..+9 градусов, днем ожидается +13..+15 градусов.

Ранее специалисты «Казгидромета» предоставляли консультативный прогноз погоды по Мангистауской области на весь апрель. Подробнее по ссылке.