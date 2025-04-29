Куда жителям Мангистау сообщать о наркопреступлениях

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По информации Polisia.kz, МВД активно ведет борьбу с наркопреступностью и просит граждан сообщать о подозрительных фактах.

В условиях стремительного распространения новых форм наркоугроз и использования цифровых каналов вовлечения молодежи в незаконный оборот наркотиков, мы, как общество, должны объединить усилия для защиты наших детей, наших близких и будущего нашей страны. МВД предпринимает все усилия для выявления, пресечения и профилактики наркопреступлений, особенно тех, в которые втягиваются несовершеннолетние. Однако, одними мерами правоохранительных органов эту проблему не решить. Призываю каждого из вас не оставаться равнодушным. Обращайте внимание на изменения в поведении детей и подростков. Сообщайте о подозрительных интернет-ресурсах, граффити с кодами и объявлениях, связанных с незаконным сбытом. Вы можете анонимно и безопасно сообщить важную информацию, которая поможет предотвратить преступление или спасти чью-то жизнь. Снизить вовлеченность несовершеннолетних в наркосреду – наша общая задача, - сообщил исполнящий обязанности председателя комитета по противодействию наркопреступности МВД Данияр Мейрхан.

Контакты, по которым можно сообщить о наркопреступлениях в Мангистауской области:

Стоит отметить, что в Казахстане в апреле проведены успешные операции. В отчетном периоде пресечено 37 фактов сбыта и 37 фактов хранения синтетических наркотиков. Из незаконного оборота изъято 13,5 килограмма синтетики, стоимость которой на черном рынке составила бы 405 миллионов тенге. Задержано и водворено в изолятор временного содержания 29 человек.

Напоминаем, что граждане также могут анонимно сообщать о случаях употребления синтетических наркотиков и их распространения в чат-бот в Telegram «Stop Synthetic Mangystau».