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29.04.2025, 11:43

В Мангистау 50 иностранцев нарушили закон – полиция назвала причины

Общество 0 1 611 Сергей Кораблев

Полицейские привлекли к ответственности 50 иностранных граждан. Правоохранительные органы назвали причину, сообщает Lada.kz.

Фото департамента полиции региона
Фото департамента полиции региона

За нарушение миграционного законодательства за прошлую неделю департамент полиции привлек к ответственности 50 граждан.

Помимо этого, на 16 иностранцев составлены протоколы по части 4 статьи 517 КоАП РК за уклонение от выезда в течение периода, превышающего 10 суток после истечения установленного законодательством срока, на 8 человек оформлены протоколы по части 5 статьи 517 КоАП РК за несоответствие осуществляемой деятельности целям, указанным в визе, или осуществление трудовой деятельности в стране без получения справки о соответствии квалификации для самостоятельного трудоустройства, выданной местным исполнительным органом, либо разрешений на трудоустройство, когда получение такой справки или разрешения является необходимым условием осуществления трудовой деятельности.

В соответствии с частью 1 статьи 518 КоАП РК (Непринятие принимающим лицом мер по оформлению документов на право пребывания иностранцев и лиц без гражданства в РК, либо их выезду из страны по истечении определенного срока пребывания, либо несвоевременное информирование органов внутренних дел о пребывающих у них иммигрантах) административные протоколы составлены в отношении 17 граждан.

Также выявлен один нарушитель, оформленный по части 1 статьи 519 КоАП РК (Привлечение работодателем иностранной рабочей силы без разрешения местного исполнительного органа или использование труда иностранцев и (или) лиц без гражданства, не имеющих справок о соответствии квалификации для самостоятельного трудоустройства, выдаваемых местным исполнительным органом, или разрешений трудовому иммигранту, выдаваемых органами внутренних дел).

Правоохранители напоминают иностранным гражданам, прибывающим в РК в качестве трудовых мигрантов, о необходимости своевременной регистрации в установленные законодательством сроки.

Ранее Бюро национальной статистики опубликовало информацию о ситуации с миграцией в Казахстане. Исходя из нее, иностранцы стали чаще выбирать Мангистаускую область для жизни. Подробнее по ссылке.

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