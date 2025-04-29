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29.04.2025, 18:59

Демонтаж на автостоянке в центре Актау: жители обеспокоены возможной стройкой

Общество 0 2 293 Сергей Кораблев

Жители Актау подозревают, что владельцы автостоянки в 11А микрорайоне у торгового комплекса «Заман» затеяли стройку, сообщает Lada.kz.

Фото автора
Фото автора

С прошлой недели на территории автостоянки проводится демонтаж строений. Снос затронул сразу несколько объектов, а именно магазин детской обуви «Совенок», кафе быстрого питания «Doner Kebab» и магазин товаров для беременных «Карамель».

В числе ликвидируемых построек оказалась и шиномонтажка.

Стремительный разбор вызвал подозрение жителей: люди думают, что на участке начнется строительство крупного объекта.

Как узнал корреспондент Lada.kz у охраны объекта, территорию паркинга в ближайшее время намерены расширить из-за высокого спроса со стороны автомобилистов.

По словам самих рабочих, задействованных в ликвидации строений, на текущий момент проводится расчистка участка, а сами постройки, которые расположены здесь уже более 10 лет, обветшали и неуместны. Расширять площадь парковки, по их словам, не планируется.

Разъяснения предоставили в Актауском городском отделе архитектуры и градостроительства.

Чиновники объяснили, что строительно-монтажные работы на территории автостоянки осуществляются в соответствии со статьей 68 Закона РК «Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности», а также Правилами организации застройки и прохождения разрешительных процедур в сфере строительства.

Заявлений от имени собственника парковочной зоны о предоставлении разрешений на строительство, реконструкцию или другие работы не поступало, - сообщили специалисты.

В отделе заявили, что целевое назначение земельного участка предназначено для размещения и эксплуатации автостоянки.

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