Дополнительный правый поворот появился на одной из дорог Актау

На дороге в 12 микрорайоне появился дополнительный правый поворот, сообщает Lada.kz со ссылкой на пресс-службу городского акимата.

Фото пресс-службы акимата Актау

По данным акимата, в 12 микрорайоне, рядом со стадионом «Жас Канат», введён в эксплуатацию дополнительный участок дороги для поворота направо.

Теперь водители могут выполнять правый поворот без препятствий и с соблюдением требований безопасности. Данное нововведение способствует снижению уровня заторов и повышению пропускной способности дороги. В связи с изменениями в схеме данного перекрестка Актауский городской отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог обращает внимание водителей на необходимость следить за дорожными знаками и соблюдать правила дорожного движения, - передает пресс-служба.

Ранее дополнительный правый поворот был организован в 19 микрорайоне, рядом с ЖК «Альбион».