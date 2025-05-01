Школьник из Актау стал призером международной Балканской олимпиады

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По данным Министерства просвещения РК, казахстанские школьники вошли в тройку лучших математиков Балканского региона.

В Сараево (Босния и Герцеговина) 30 апреля завершилась международная Балканская олимпиада по математике, в которой приняли участие школьники из 22 стран. Наши школьники принесли в копилку страны сразу три вторых и три третьих места, тем самым показав 100% медальный зачет, - говорится в сообщении министерства.

Среди участников был школьник из Актау - Дамир Нурланов, ученик 12 класса Назарбаев Интеллектуальной школы химико-биологического направления. Он занял третье место.

Также медали завоевали:

«Серебро»

Амир Сахипов — ученик 11 класса РФМШ Алматы;

Маргулан Шарел — ученик 11 класса, школа Spectrum Астана;

Эльдар Усенов — ученик 10 класса НИШ ФМН Алматы;

«Бронза»

Амирлан Аманжолов — ученик 11 класса школы Haileybury Алматы;

Бердибек Орынбасар — ученик 10 класса лицея «Білім-инновация» №1 Атырауской области.



Отмечается, что участие в Балканской олимпиаде стало важным этапом подготовки школьников к Международной математической олимпиаде (IMO), которая состоится в июле в Австралии.