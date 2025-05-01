Как жители Актау могут принять участие в акции «Бессмертный полк»

Фото batyrlarga-tagzym.kz

В 2025 году Министерство культуры и информации РК запустило интернет-портал «Посвящение героям».

Цель проекта — донести до будущих поколений ценную информацию о героизме и жертвенности казахстанцев, внесших неоценимый вклад в Великую Победу. Портал имеет обширную базу данных. На сайте уже размещена информация о более чем 677 000 ветеранах войны, среди которых 365 Героев Советского Союза, 4 дважды Героя Советского Союза и 19 кавалеров ордена Славы. Интерфейс позволяет не только найти необходимую информацию, но и добавить данные о своих родственниках-ветеранах и ознакомиться с новостями. Таким образом, этот портал служит площадкой для сохранения истории для будущих поколений и воздания дани памяти героям, - сообщает пресс-служба министерства

На сайте любой желающий сможет добавить историю своего родственника, поделиться воспоминаниями о своих близких, участвовавших в войне. А также загрузить фотографии родственника-ветерана и сохранить его яркий образ навсегда.