18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
516.16
584.86
6.25
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2025 LADA.KZ
02.05.2025, 11:17

На «трассе смерти» в Мангистау усилили контроль с помощью дронов

Общество 0 2 539 Сергей Кораблев

На одной из самых аварийных магистралей региона - трассе Сайотес-Бейнеу - усилены меры безопасности. Теперь за порядком на дороге следят не только патрули, но и дроны, способные контролировать движение на расстоянии до 8 километров, сообщает Lada.kz.

Фото департамента полиции региона
Фото департамента полиции региона

По данным местной полицейской службы, стражи порядка совместно с представителями «КазАвтоЖол» провели акцию «Приемная на дороге» в рамках республиканского мероприятия «Безопасная дорога». Только за один день с помощью дронов было выявлено шесть водителей, выехавших на встречную полосу, всем им выписаны административные протоколы.

Во время акции инспекторы останавливали автомобилистов, напоминали им о важности соблюдения скоростного режима, отказа от ночных поездок и опасных маневрах. Водители задавали вопросы полицейским и делились проблемами, в том числе жаловались на скот, выбегающий на трассу. Полицейские заверили, что владельцы животных, нарушающие правила выпаса, будут привлечены к ответственности.

Особое внимание правоохранители уделили участку между Сайотесом и Бейнеу, где ранее произошло несколько трагических ДТП. В одном из случаев водитель уснул за рулем и погибли четыре человека. В другом - лобовое столкновение с грузовиком унесло пять жизней.

Если устали, то остановитесь и отдохните, - призвал водителей заместитель начальника управления местной полицейской службы Тилекберген Селбаев.

Принято решение, что за порядком на данной трассе теперь будут следить не только патрули. Контроль дополнительно осуществляют дроны, способные отслеживать движение на расстоянии до 8 километров.

По официальным данным, с начала 2025 года на дорогах Мангистауской области произошло 395 ДТП, в которых погибли 27 человек. Для сравнения, за аналогичный период 2024 года было зарегистрировано 431 ДТП и 42 погибших.

Напомним, в ферале этого года трагическая авария произошла на трассе Бейнеу-Сайотес, где погибли 4 человека.

Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

Глубины ответили: под Аральским морем начала подниматься мантия ЗемлиНовости Казахстана
09.04.2025, 14:06 0
"Надо уезжать": о чем молчат тысячи казахстанцевНовости Казахстана
29.04.2025, 05:39 0
Депортация без объяснений: казахстанцев начали массово разворачивать на границе ГрузииНовости Казахстана
07.04.2025, 14:52 0
Новые правила автострахования в Казахстане: что нужно знать водителям, чтобы не переплачиватьНовости Казахстана
17.04.2025, 14:02 0
Казахстанские семьи получат выплаты на образование детей — 60 МРП на каждогоНовости Казахстана
07.04.2025, 11:30 0

Последние комментарии

< >
Озеленители Актау: Удаляем траву и сорняки только в лунках деревьев
Arzt_MD → Да, просто ужас. Про сорняки... как же они далеки от профессии агронома. Выкос травы необходимо запретить, варварство, высушивают землю, это же не Өскемен.
Казахстанский бензин отправляется за рубеж: 40 тыс. тонн АИ-92 на экспорт
Aqtau_2023 → Знаем мы ваши торги, сегодня продали подешевле, а завтра покупать у России подороже. В промежутке везде откаты и всем жить хорошо.
Школьные поборы: куда жаловаться жителям Мангистау
Aqtau_2023 → Все всё знают, но конца этому нет. Пока не восстановите смертную казнь, этого не искоренить.
В одном из микрорайонов Актау ржавая вода затопила дворы
Vladimir00 → Без дураков знаем что порыв.только почему все время рвется.трубы вроде меняли,новые а опять рвутся.
Кто и зачем лишает сквер Шевченко в Актау зеленой травы?
Sara19k → они сами решают,что будет растить на их земле