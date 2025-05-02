На «трассе смерти» в Мангистау усилили контроль с помощью дронов

На одной из самых аварийных магистралей региона - трассе Сайотес-Бейнеу - усилены меры безопасности. Теперь за порядком на дороге следят не только патрули, но и дроны, способные контролировать движение на расстоянии до 8 километров, сообщает Lada.kz .

Фото департамента полиции региона

По данным местной полицейской службы, стражи порядка совместно с представителями «КазАвтоЖол» провели акцию «Приемная на дороге» в рамках республиканского мероприятия «Безопасная дорога». Только за один день с помощью дронов было выявлено шесть водителей, выехавших на встречную полосу, всем им выписаны административные протоколы.

Во время акции инспекторы останавливали автомобилистов, напоминали им о важности соблюдения скоростного режима, отказа от ночных поездок и опасных маневрах. Водители задавали вопросы полицейским и делились проблемами, в том числе жаловались на скот, выбегающий на трассу. Полицейские заверили, что владельцы животных, нарушающие правила выпаса, будут привлечены к ответственности.

Особое внимание правоохранители уделили участку между Сайотесом и Бейнеу, где ранее произошло несколько трагических ДТП. В одном из случаев водитель уснул за рулем и погибли четыре человека. В другом - лобовое столкновение с грузовиком унесло пять жизней.

Если устали, то остановитесь и отдохните, - призвал водителей заместитель начальника управления местной полицейской службы Тилекберген Селбаев.

Принято решение, что за порядком на данной трассе теперь будут следить не только патрули. Контроль дополнительно осуществляют дроны, способные отслеживать движение на расстоянии до 8 километров.

По официальным данным, с начала 2025 года на дорогах Мангистауской области произошло 395 ДТП, в которых погибли 27 человек. Для сравнения, за аналогичный период 2024 года было зарегистрировано 431 ДТП и 42 погибших.

Напомним, в ферале этого года трагическая авария произошла на трассе Бейнеу-Сайотес, где погибли 4 человека.