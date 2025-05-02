Жителей Актау предупреждают о пожарно-тактических учениях на рынке

Фото ДЧС региона

Во время учений будет отрабатываться слаженность действий экстренных служб и проверка готовности к ликвидации чрезвычайных ситуаций.

Просим жителей и гостей города сохранять спокойствие и не поддаваться панике при наблюдении работы спецслужб. Мероприятие проводится в плановом порядке, - обратились спасатели.

Пожарно-тактические учения пройдут сегодня, 2 мая, в 21:00 на территории рынка «Магаш» в 31 микрорайоне.