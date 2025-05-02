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02.05.2025, 14:44

Должникам приготовиться! Автовладельцы Актау не уплатили более 900 миллионов тенге налога на транспорт

Общество 0 2 593 Сергей Кораблев

В городе насчитывается около 16 тысяч должников по неуплате транспортного налога с общей суммой долга более 907 миллионов тенге, сообщает Lada.kz.

Фото автора
Фото автора

В Департаменте государственных доходов по Мангистауской области сегодня, 2 мая, прошло оперативное совещание с участием представителей прокуратуры  Актау и местной полицейской службы по предстоящим рейдовым мероприятиям в целях взыскания налоговой задолженности на автотранспортные средства.

Рейды будут проводиться для того, чтобы напомнить неплательщикам об их обязанностях. В городе насчитывается около 16 тысяч таких граждан с общей суммой долга более 907 миллионов тенге. Срок уплаты транспортного налога истек 1 апреля.

После 1 апреля всем налогоплательщикам были направлены уведомления. Срок их исполнения составляет один месяц. Тем, кто не погасил долг, уже оформлены налоговые приказы. Эти приказы автоматически направляются в палату судебных исполнителей, где ведётся дальнейшая работа по взысканию задолженности.

Целью рейдов является арест транспортных средств лиц, уклоняющихся от уплаты налогов, на основании постановлений, вынесенных частными судебными исполнителями. Банковские счета лиц, имеющих задолженность, будут заблокированы. В случае, если транспортное средство окажется на штрафстоянке и налог не будет оплачен, автомобили будут проданы через аукцион для погашения задолженности.

Рейдовые мероприятия будут проводиться на еженедельной основе.

В ведомстве призывают автовладельцев в ближайшее время погасить налоговую задолженность.

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