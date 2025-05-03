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03.05.2025, 09:04

Сколько жителей Мангистау пострадало от укусов собак в этом году

Общество 0 1 368 Ольга Максимова

В Мангистауской области собаки продолжают нападать на людей. Почти в половине таких случаев у псов есть хозяева, передает Lada.kz.

Собака. Фото: istockphoto.com
Собака. Фото: istockphoto.com

Как сообщили в департаменте санитарно-эпидемиологического контроля Мангистауской области, за первый квартал этого года с жалобами на укусы или оцарапывание собак обратились 254 жителя региона, из которых 118 - несовершеннолетние.

Больше всего случаев зарегистрировали в Мунайлинском районе - 93, Актау - 60 и Жанаозене - 41 случай. В Тупкараганском - 18, Каракиянском - 8, Мангистауском районах - 9 случаев укусов.

За последний год зарегистрировано снижение количества обращений. Так, если в 2022 году было 1527 обращений, в 2023 – 1523, то в 2024 году – 1364 обращения.

Однако, наряду со снижением общего числа зарегистрированных укусов растет число пострадавших среди несовершеннолетних. Чаще всего это школьники, которые подвергаются нападению собак по дороге в школу или обратно.

Большинство жителей региона винят в нападении бездомных собак, однако в 93 случаях из 254-х  у собак установлены хозяева. 

Напомним, одним из таких случаев произошел 21 января в Акшукуре. Собака напала на 16-летнего подростка. Его в тяжелом состоянии госпитализировали в детскую областную больницу.

Для справки

Согласно статье 408 КоАП РК, при выгуле собак за нарушения установленных местными представительными органами городов и областей правил содержания и выгула собак и кошек в городах и других населенных пунктах влечет за собой предупреждение или штраф в размере 3 МРП (11 796 тенге).

За те же действия, повлекшие причинение ущерба здоровью или имуществу физических лиц, предусмотрен штраф в размере 10 МРП (39 320 тенге).

На территории города запрещается выгуливать собак на огороженных детских и спортивных площадках, территориях детских дошкольных и школьных заведений, лечебных учреждений, в местах, где установлены запрещающие знаки.

Запрещается выгуливать собак, не прошедших обязательную вакцинацию от бешенства. На территории предприятий, организаций, учреждений, садоводческих и дачных некоммерческих объединениях граждан, базах отдыха собак следует содержать на привязи или в вольере.

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Комментарии

1 комментарий(ев)
Miroslav
Miroslav
Снижение количества покусанных всего и увеличение в их числе доли несовершеннолетних! Может потому, что дети провоцируют собак? Такого явления не может быть? Спросите у собак.
03.05.2025, 16:30
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