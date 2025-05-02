Житель Актау оспаривает штраф за пересечение невидимой стоп-линии на дороге

Автовладелец Самат оказался в центре спорной ситуации с системой видеофиксации «Сергек», сообщает Lada.kz.
Мужчина получил штраф за пересечение стоп-линии на перекрестке между микрорайонами 29А, 31, Шыгыс-1 и Толкын-2.
Однако, как утверждает Самат, самой стоп-линии на дороге попросту нет.
Весь город в ямах, разметок нет, что за бардак?, - возмущается водитель.
Он настаивает, что разметка отсутствует на 70% дорог, а значит привлекать к ответственности несправедливо.
Самат уже обратился в управление административной практики, где подал заявление на пересмотр дела. В качестве доказательства он предоставил фото и примеры участков, где дорожная разметка полностью стерта.
Я не намерен платить 12 тысяч тенге за нарушение, которого не было. Буду добиваться справедливости!, - говорит он.
Водитель надеется, что его дело привлечёт внимание к проблеме состояния дорог и заставит власти обратить внимание на отсутствие дорожной разметки.
Напомним, в конце 2024 года у казахстанцев появилась возможность просмотреть фото- и видеоматериалы с камер «Сергек».
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