Житель Актау оспаривает штраф за пересечение невидимой стоп-линии на дороге

Автовладелец Самат оказался в центре спорной ситуации с системой видеофиксации «Сергек», сообщает Lada.kz .

Фото предоставил водитель Самат

Мужчина получил штраф за пересечение стоп-линии на перекрестке между микрорайонами 29А, 31, Шыгыс-1 и Толкын-2.

Однако, как утверждает Самат, самой стоп-линии на дороге попросту нет.

Весь город в ямах, разметок нет, что за бардак?, - возмущается водитель.

Он настаивает, что разметка отсутствует на 70% дорог, а значит привлекать к ответственности несправедливо.

Самат уже обратился в управление административной практики, где подал заявление на пересмотр дела. В качестве доказательства он предоставил фото и примеры участков, где дорожная разметка полностью стерта.

Я не намерен платить 12 тысяч тенге за нарушение, которого не было. Буду добиваться справедливости!, - говорит он.

Водитель надеется, что его дело привлечёт внимание к проблеме состояния дорог и заставит власти обратить внимание на отсутствие дорожной разметки.

Напомним, в конце 2024 года у казахстанцев появилась возможность просмотреть фото- и видеоматериалы с камер «Сергек».