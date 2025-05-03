18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
516.16
584.86
6.25
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2025 LADA.KZ
03.05.2025, 16:59

К вашему удобству! Поезда с третьей полкой ходят в Мангистау

Общество 0 2 802 Ольга Максимова

АО «Пассажирские перевозки» сообщило о запуске новой функции в системе онлайн-продажи билетов: теперь при бронировании мест в поездах с трехъярусной компоновкой пассажиры будут заранее предупреждены о наличии третьей полки, передает Lada.kz со ссылкой на «Ак Жайык».

Иллюстративное фото: Турар Казангапов
Иллюстративное фото: Турар Казангапов

Ранее о наличии третьей полки в поезде пассажиров должны были предупреждать кассиры при покупке билетов.

Функция внедрена на следующих рейсах №37/38 «Мангистау – Семей», №23/24 и 33/34 «Актобе – Алматы» и №614/613 «Уральск – Мангистау».

Обзор на трехъярусный вагон поезда №37/38 был опубликован на YouTube-канале QazTrain. Пользователи соцсетей активно делятся впечатлениями, а сама идея трехъярусной компоновки уже вызвала бурные обсуждения в мессенджерах.

Это плацкартные вагоны, каждое купе которого рассчитано на шесть мест, то есть установлено по три полки. Поезда производства КНР, так называемые «китайские поезда». Они были куплены для того, чтобы увеличить пассажиропоток, так как маршруты являются социально-значимыми, - сообщали ранее в пресс-службе АО «Пассажирские перевозки».

Отмечается, что стоимость билетов на все полки – одинаковая, независимо от уровня.

Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

Глубины ответили: под Аральским морем начала подниматься мантия ЗемлиНовости Казахстана
09.04.2025, 14:06 0
"Надо уезжать": о чем молчат тысячи казахстанцевНовости Казахстана
29.04.2025, 05:39 0
Депортация без объяснений: казахстанцев начали массово разворачивать на границе ГрузииНовости Казахстана
07.04.2025, 14:52 0
Новые правила автострахования в Казахстане: что нужно знать водителям, чтобы не переплачиватьНовости Казахстана
17.04.2025, 14:02 0
Казахстанские семьи получат выплаты на образование детей — 60 МРП на каждогоНовости Казахстана
07.04.2025, 11:30 0

Последние комментарии

< >
Озеленители Актау: Удаляем траву и сорняки только в лунках деревьев
Arzt_MD → Да, просто ужас. Про сорняки... как же они далеки от профессии агронома. Выкос травы необходимо запретить, варварство, высушивают землю, это же не Өскемен.
Казахстанский бензин отправляется за рубеж: 40 тыс. тонн АИ-92 на экспорт
Aqtau_2023 → Знаем мы ваши торги, сегодня продали подешевле, а завтра покупать у России подороже. В промежутке везде откаты и всем жить хорошо.
Школьные поборы: куда жаловаться жителям Мангистау
Aqtau_2023 → Все всё знают, но конца этому нет. Пока не восстановите смертную казнь, этого не искоренить.
В одном из микрорайонов Актау ржавая вода затопила дворы
Vladimir00 → Без дураков знаем что порыв.только почему все время рвется.трубы вроде меняли,новые а опять рвутся.
Кто и зачем лишает сквер Шевченко в Актау зеленой травы?
Sara19k → они сами решают,что будет растить на их земле