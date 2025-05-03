К вашему удобству! Поезда с третьей полкой ходят в Мангистау

АО «Пассажирские перевозки» сообщило о запуске новой функции в системе онлайн-продажи билетов: теперь при бронировании мест в поездах с трехъярусной компоновкой пассажиры будут заранее предупреждены о наличии третьей полки, передает Lada.kz со ссылкой на «Ак Жайык» .

Иллюстративное фото: Турар Казангапов

Ранее о наличии третьей полки в поезде пассажиров должны были предупреждать кассиры при покупке билетов.

Функция внедрена на следующих рейсах №37/38 «Мангистау – Семей», №23/24 и 33/34 «Актобе – Алматы» и №614/613 «Уральск – Мангистау».

Обзор на трехъярусный вагон поезда №37/38 был опубликован на YouTube-канале QazTrain. Пользователи соцсетей активно делятся впечатлениями, а сама идея трехъярусной компоновки уже вызвала бурные обсуждения в мессенджерах.

Это плацкартные вагоны, каждое купе которого рассчитано на шесть мест, то есть установлено по три полки. Поезда производства КНР, так называемые «китайские поезда». Они были куплены для того, чтобы увеличить пассажиропоток, так как маршруты являются социально-значимыми, - сообщали ранее в пресс-службе АО «Пассажирские перевозки».

Отмечается, что стоимость билетов на все полки – одинаковая, независимо от уровня.