Отдыхать в визит-центре Сартас рекомендует минтуризма

Министерство туризма и спорта РК включило локацию в Мангистауской области в ТОП-5 мест для отдыха, передает Lada.kz .

Визит-центр Сартас. Фото: акимат Мангистауской области

С приближением летнего сезона все больше туристов ищут направления, сочетающие природу, культуру и комфортную инфраструктуру. Минтуризма представили пять направлений для летнего отдыха, которые, по мнению представителей ведомства, демонстрируют природное разнообразие Казахстана и раскрывают потенциал экотуризма и познавательных маршрутов.

Помимо Катон-Карагая (Восточно-Казахстанская область), Коргалжынского заповедника (Акмолинская область), Национального парка Алтын-Эмель (Жетысу), Национального парка Сайрам-Угам (Туркестанская область), казахстанцам рекомендовали к посещению мангистауский визит-центр «Сартас».