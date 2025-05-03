Отдыхать в визит-центре Сартас рекомендует минтуризма

Министерство туризма и спорта РК включило локацию в Мангистауской области в ТОП-5 мест для отдыха, передает Lada.kz.
С приближением летнего сезона все больше туристов ищут направления, сочетающие природу, культуру и комфортную инфраструктуру. Минтуризма представили пять направлений для летнего отдыха, которые, по мнению представителей ведомства, демонстрируют природное разнообразие Казахстана и раскрывают потенциал экотуризма и познавательных маршрутов.
Помимо Катон-Карагая (Восточно-Казахстанская область), Коргалжынского заповедника (Акмолинская область), Национального парка Алтын-Эмель (Жетысу), Национального парка Сайрам-Угам (Туркестанская область), казахстанцам рекомендовали к посещению мангистауский визит-центр «Сартас».
Мангистауский регион продолжает развивать туристскую инфраструктуру. Новый визит-центр «Сартас» открыт для посетителей, отправляющихся к петроглифам, скальным комплексам и сакральным объектам полуострова. Центр обеспечивает удобную логистику, навигацию и информационную поддержку путешественников. Лето — лучшее время для знакомства с пустынными пейзажами и уникальной историей края, - говорится в сообщении Минтуризма и спорта РК.
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