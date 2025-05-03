Жителям микрорайона Актау надоела свалка под окнами

На свалку жалуются жители одного из микрорайонов Актау. В горакимате сообщают, что направили владельцам участков предписание о ликвидации стихийного места выброса отходов, передает Lada.kz со ссылкой на Almaty.tv .

Фото: скриншот из видео Almaty.tv

Жители 29А микрорайона устали бороться со стихийной свалкой. В жилой массив в ночи приезжают самосвалы и оставляют строительные материалы. При усилении ветра жители ближайших многоэтажек из-за ужасного запаха не могут открыть окна. На этой свалке не только бытовой и строительный отходы, но и трупы животных.

Когда дует ветер, находиться здесь невозможно. С разных сторон доносится гнилой запах. И если раньше он хотя бы немного утихал, то теперь становится только хуже. Уже четыре года мы об этом говорим и пишем. Мы просим: пусть хотя бы уберут этот мусор. Хотя бы частично. Если уберут мусор хотя бы с одной стороны, нам уже будет легче, - рассказала Бакыт Ботантаева.

Люди подавали жалобы в прокуратуру, отправляли письма в профильное министерство, и даже судились, однако безрезультатно. Жители, уставшие от грязи, заявили, что будут бороться до конца.

В Актауском городском акимате сообщили, что установили владельцев заваленных мусором участков. Уборку свалки поручили специальной организации. Также территорию взяли под наблюдение.