Фонтан «Каравелла» запустили в Актау

В Актау подключили фонтан «Каравелла» на площади Астана в 4 микрорайоне, передает Lada.kz .

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Вчера, 4 мая, в Актау запустили городской фонтан «Каравелла».

Журналист редакции стал очевидцем того, как коммунальные службы города проводили предварительные работы — проверяли систему водоснабжения.

В прошлом году сообщалось, что на балансе Актауского городского отдела ЖКХ находятся три фонтана: «Каравелла» на площади Астана в 4 микрорайоне, около областной мечети «Бекет-Ата» в 26 микрорайоне и на территории областного историко-краеведческого музея имени Абиша Кекилбаева в 19А микрорайоне.

Редакция Lada.kz ожидает ответ от городской администрации по поводу двух оставшихся фонтанов: подключены ли они. Также уточняется, будут ли городские фонтаны работать ежедневно, есть ли ограничения по времени и до какого числа продлится их функционирование.

Напомним, в прошлом году всё лето фонтан «Каравелла» не работал — его ремонтировали.

Ранее состояние заброшенного фонтана в сквере 7 микрорайона вызвал вопросы у горожан. В городском акимате заявили, что достопримечательность находится на балансе поликлиники №1.