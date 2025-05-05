Ко Дню Победы ветеранам Великой Отечественной войны в Мангистау выплатят по пять миллионов тенге

К 80-летию Победы в Великой Отечественной войне ветераны ВОВ, проживающие в Мангистауской области, получат единовременную материальную помощь в размере пяти миллионов тенге, сообщает Центр общественных коммуникаций, передает Lada.kz .

Фото ЦОК региона

В управлении координации занятости и социальных программ Мангистауской области сообщили, что в регионе на сегодняшний день проживают всего два ветерана Великой Отечественной войны - Ольга Заривняк и Василий Салазкин.

Им выплатят единовременную материальную помощь в размере пяти миллионов тенге, - заявили в ведомстве.

Кроме того, 100 граждан, получивших инвалидность вследствие ранения, контузии, травм или заболеваний в годы войны, а также приравненных к инвалидам Великой Отечественной войны, получат единовременную материальную помощь в размере 60 МРП - 235 920 тенге.

Отмечается, что еще 104 гражданам, приравненным к ветеранам ВОВ, будет оказана единовременная материальная помощь в размере 50 МРП - 196 600 тенге.

Ранее мы рассказывали о ветеранах Великой Отечественной войны — Василии Салазкине и Ольге Заривняк, проживающих в Мангистау.