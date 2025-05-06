В Мангистау обсудили состояние подземной мечети Бекет-ата

Бекет-ата. Фото с сайта tengrinews.kz

В обсуждении участвовали аксакалы региона, представители интеллигенции и общественные активисты. Также велась трансляция в социальных сетях, и желающие могли задать вопросы, сообщили в пресс-службе акимата Мангистауской области.

В ходе встречи участники отметили историческую и духовную значимость мавзолея Бекет-ата и выразили обеспокоенность его нынешним состоянием. Широко обсуждались вопросы санитарной чистоты святого места, культуры и порядка паломничества, а также дорожные проблемы.

Глава региона Нурдаулет Килыбай отметил, что Бекет-ата является местом духовной силы для жителей Мангистау, подчеркнув необходимость создания безопасных и комфортных условий для паломников.