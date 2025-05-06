В Мангистау обсудили состояние подземной мечети Бекет-ата

Под председательством акима Мангистауской области Нурдаулета Килыбая 6 мая состоялось коллегиальное обсуждение текущее состояние подземной мечети Бекет-ата в Огланды, передает Lada.kz.
В обсуждении участвовали аксакалы региона, представители интеллигенции и общественные активисты. Также велась трансляция в социальных сетях, и желающие могли задать вопросы, сообщили в пресс-службе акимата Мангистауской области.
В ходе встречи участники отметили историческую и духовную значимость мавзолея Бекет-ата и выразили обеспокоенность его нынешним состоянием. Широко обсуждались вопросы санитарной чистоты святого места, культуры и порядка паломничества, а также дорожные проблемы.
Глава региона Нурдаулет Килыбай отметил, что Бекет-ата является местом духовной силы для жителей Мангистау, подчеркнув необходимость создания безопасных и комфортных условий для паломников.
«В ходе визита в регион Президент Касым-Жомарт Токаев поручил развивать подземную мечеть Бекет-ата в туристическом направлении — как культурное достояние, в соответствии с требованиями времени. Бекет-ата — духовная опора нашего народа. Вопрос состояния подземной мечети в Огланды давно находится в центре внимания общественности. Для создания санитарных условий и ознакомления паломников со святыней будет создана комиссия для принятия мер по открытию музея и улучшению его инфраструктуры», — сказал Нурдаулет Килыбай
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