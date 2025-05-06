Государственную награду получил глава ДЧС Мангистау

В Министерстве по чрезвычайным ситуациям состоялось торжественное собрание, посвящённое Дню защитника Отечества и 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. В ходе мероприятия прошло награждение сотрудников и присвоение воинских званий. Среди награждённых - начальник ДЧС Мангистауской области, передаёт Lada.kz .

Чингиз Аринов и Мурат Муханов. Фото: МЧС РК

В мероприятии приняли участие руководство ведомства и личный состав, сообщает пресс-служба МЧС РК.

«Мужество защитников Отечества — основа воспитания спасателей, источник национальной гордости. Сегодняшние сотрудники МЧС продолжают это великое дело, стоя на страже жизни и безопасности граждан», — сказал министр по чрезвычайным ситуациям РК, генерал-майор Чингис Аринов.

Начальнику ДЧС Мангистауской области Мурату Муханову от имени президента Касым-Жомарта Токаева вручили орден «Айбын» ІІ степени имени Бауыржана Момышулы.

Приказом министра по чрезвычайным ситуациям за образцовое исполнение служебного долга, высокий профессионализм, мужество и самоотверженность, проявленные при выполнении задач в экстремальных условиях, награждены 265 сотрудников органов гражданской защиты и представители других государственных структур. Ряду сотрудников МЧС присвоены досрочные звания и звания на одну ступень выше.

МЧС Республики Казахстан выражает благодарность каждому, кто с честью несёт службу, оберегая жизнь, покой и безопасность граждан. Подвиг предков и ежедневный труд современных спасателей — источник гордости и нравственный ориентир для молодого поколения.