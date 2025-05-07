Какую погоду обещают в праздничный выходной в Мангистау

Актау. Фото автора

По прогнозам синоптиков, днём 7 мая в Актау ожидается +19…+21 °C, ночью +12…+14 °C. Прогнозируются дождь и гроза. Ветер северо-западный, со скоростью 9 -14 метров в секунду. Метеорологические условия будут способствовать рассеиванию загрязняющих веществ в атмосфере города. В целом по городу прогнозируется пониженный уровень загрязнения воздуха.