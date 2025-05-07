Какую погоду обещают в праздничный выходной в Мангистау

О том, какую погоду ожидать жителям Мангистауской области завтра, рассказали в РГП «Казгидромет», передает Lada.kz.
По прогнозам синоптиков, днём 7 мая в Актау ожидается +19…+21 °C, ночью +12…+14 °C. Прогнозируются дождь и гроза. Ветер северо-западный, со скоростью 9 -14 метров в секунду. Метеорологические условия будут способствовать рассеиванию загрязняющих веществ в атмосфере города. В целом по городу прогнозируется пониженный уровень загрязнения воздуха.
«На западе Мангистауской области 7 мая ожидаются сильный дождь, туман, днём возможен град. На западе, севере и в центре области прогнозируется гроза. Ветер северо-западный, утром и днём на западе, юго-востоке и в центре области - 15 - 20 метров в секунду. На севере, юге, востоке и в центре сохранится высокая пожарная опасность. В Актау ожидается гроза», — сообщили в метеослужбе.
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