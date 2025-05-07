Армия или служба по контракту? Жители Актау высказали свои мнения

\u041a\u043e\u0440\u0440\u0435\u0441\u043f\u043e\u043d\u0434\u0435\u043d\u0442 Lada.kz \u0443\u0437\u043d\u0430\u043b \u0443 \u0436\u0438\u0442\u0435\u043b\u0435\u0439 \u0410\u043a\u0442\u0430\u0443, \u0434\u043e\u043b\u0436\u043d\u044b \u043b\u0438 \u043c\u0443\u0436\u0447\u0438\u043d\u044b \u043f\u0440\u043e\u0445\u043e\u0434\u0438\u0442\u044c \u0441\u043b\u0443\u0436\u0431\u0443 \u0432 \u0430\u0440\u043c\u0438\u0438 \u0438\u043b\u0438 \u043e\u0442\u0434\u0430\u0432\u0430\u0442\u044c \u0434\u043e\u043b\u0433 \u0420\u043e\u0434\u0438\u043d\u0435 \u043f\u043e \u043a\u043e\u043d\u0442\u0440\u0430\u043a\u0442\u0443.\r\n\r\n\u041f\u043e\u0434\u0440\u043e\u0431\u043d\u0435\u0435 \u0026ndash; \u0432 \u0432\u0438\u0434\u0435\u043e\u043e\u043f\u0440\u043e\u0441\u0435.\r\n\r\n
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