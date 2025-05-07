Сплошная брусчатка: нехваткой растений у домов обеспокоены жители Актау

Жители Актау выразили недовольство тем, что участок у перекрестка между 12, 13, 16 и 17 микрорайонами сплошь покрыт брусчаткой. По их мнению, на фоне малого количества растений в городе территорию могли бы озеленить, сообщает Lada.kz .

Фото жителей 16 микрорайона

Жители 16 микрорайона возмутились качеством благоустройства придомовых территорий в новых жилых комплексах.

По их словам, в ЖК «Асылтас» придомовая территория была уложена брусчаткой, хотя на проектных эскизах были представлены зеленые зоны с газонами и деревьями.

Подобная ситуация, утверждают горожане, наблюдается перед ЖК «Тан Самалы» и ЖК «Асылтас».

В пресс-службе Актауского городского акимата прокомментировали обращение людей.