Жители Актау возложили цветы к Вечному огню в честь 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне

Сегодня, 9 мая, в Актау прошло торжественное возложение цветов к мемориалу «Вечный огонь». Видео с места событий опубликовано в социальной сети, передаёт Lada.kz .

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В социальной сети появились кадры с церемонии возложения цветов к мемориалу «Вечный огонь».

Судя по видео, немало горожан пришли почтить память и возложить цветы к мемориалу.

Напомним, сегодня, 9 мая, в 11:00 на площади амфитеатра начался театрализованный концерт «Ұран боп жаңғырған — Ұлы жеңіс!».

В 19:00 на площади амфитеатра состоится праздничный концерт творческих коллективов КДК имени Абая.